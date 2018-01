Truth or Dare: trailer e poster per il nuovo horror della Blumhouse

Universal Pictures ha diffuso in streaming il trailer ufficiale e il poster di, nuovo horror prodotto dalla Blumhouse di

Nel cast del film troviamo Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, Nolan Gerard Funk, Hayden Szeto e Sophia Taylor. Prodotto da Jason Blum e scritto da Jeff Wadlow, Christopher Roach, Michael Reisz, Jillian Jacobs, basandosi su una storia dello stesso Reisz, il film è diretto da Wadlow (Kick-Ass 2).

La storia, in realtà un thriller sovrannaturale, segue le vicende di un gruppo di studenti del college, il quale si ritrova perseguitato da una serie di spiriti dopo aver giocato a una versione ultra-terrena del classico Truth or Dare (da noi “Obbligo o verità”).

Le riprese si sono svolte nel giugno dello scorso anno e le musiche sono state composte da Matthew Margeson (Kingsman: Il cerchio d’oro). L’uscita statunitense della pellicola è fissata per il 27 aprile 2018. Si prospetta quindi un’altra hit cinematografica al botteghino per la Blumhouse dopo i successi in successione di Split, Scappa – Get Out e Auguri per la tua morte. Trovate le recensioni relative a questi ultimi film, cliccando sui rispettivi titoli in grassetto.



Per la Blumhouse nel 2018 è in uscita anche il quarto capitolo di Insidious, di cui potete visualizzare il trailer.