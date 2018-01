Truth or Dare: la data d'uscita dell'horror Blumhouse anticipata di due settimane

Universal ha annunciato chedellaha anticipato ufficialmente la sua data d'uscita di due settimane. Un lasso di tempo davvero esiguo quindi, per aspettare di vedere l'ultimo progetto della Blumhouse, sempre brava a offrire prodotti di qualità con budget irrisori a disposizione. Basti pensare a Split o a Get Out.

Interpretato da Lucy Hale e diretto da Jeff Wadlow, Truth or Dare segue un gruppo di amici che saranno costretti a fuggire da una forza misteriosa e malvagia che uccide chi mente o non riesce a superare un prova di coraggio. Una sorta di versione ultraterrena del gioco da noi conosciuto come Obbligo o Verità.

La Universal ha annunciato in un comunicato stampa che il film, originariamente previsto per il 27 aprile, è stato anticipato al 13 aprile. Nel comunicato non si fa riferimento ad alcuna motivazione ufficiale per questo cambiamento di data. A prima vista sembra una scelta sensata, visto che così facendo Truth or Dare si allontana dal 4 maggio, data in cui uscirà uno dei film più attesi dell'anno, Avengers: Infinity War.

Il trailer ufficiale di Truth or Dare vede una presenza demoniaca travolgere i personaggi, costringendoli ad un ghigno raccapricciante simile a quello del Joker. La natura apparentemente accidentale della morte di un personaggio sembra una reminiscenza di Final Destination. Scritto da Jillian Jacobs e Michael Reisz, il film potrebbe rappresentare il rilancio del regista Jeff Wadlow, dopo una serie di pellicole no particolarmente apprezzate dalla critica.