Trump vs Biden: da Tom Hanks a Jon Voight, scopriamo per chi votano le star di Hollywood

Hollywood non si è tirata indietro nel corso di questa campagna per le presidenziali USA: negli ultimi mesi più di una star ha dichiarato pubblicamente la sua preferenza tra i due candidati, aderendo al generale tentativo di spingere quanta più gente possibile a far valere il proprio diritto al voto.

Il presidente uscente Donald Trump vanta una schiera di detrattori piuttosto folta: a votare per Joe Biden sarà infatti gente come Dwayne 'The Rock' Johnson, Tom Hanks, Chris Evans, Michael B. Jordan, Paul Rudd, Samuel L. Jackson (sì, c'è un bel po' di Marvel in questa lista) e Jennifer Lawrence, ma anche star della musica come Billie Eilish, Taylor Swift e Bruce Springsteen e dello sport come LeBron James.

Non mancano, comunque, le voci a supporto del candidato Repubblicano: tra queste troviamo quella di Kirstie Alley ("Lo rivoterò per gli stessi motivi per cui l'ho già votato"), Jon Voight ("Il nostro Paese è in pericolo a causa dei liberali di sinistra"), Kid Rock, Lil Wayne, Ted Nugent, Ace Frehley, Lil Pump e tanti altri ancora.

Insomma, la partita è più che mai aperta: recentemente, intanto, Jennifer Lawrence ha parlato del suo passato da Repubblicana; Paul Rudd, invece, ha cominciato a regalare biscotti agli americani in fila per le elezioni.