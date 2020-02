Trump commenta il verdetto su Weinstein: Mai stato suo fan, messaggio forte

Lunedì scorso il tribunale penale di Manhattan ha giudicato Harvey Weinstein colpevole di violenza sessuale di primo grado e di stupro di terzo grado. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti, commentando il verdetto come "una grande vittoria" per le donne.

La condanna dell'ex produttore hollywoodiano, secondo Trump, rappresenta "un messaggio molto forte".

Il presidente degli Stati Uniti non è stato certo tenero con Weinstein. "Non sono mai stato un fan di Harvey Weinstein" ha spiegato ai giornalisti in una conferenza stampa in India. "Ricordo che aveva detto che avrebbe lavorato duramente per sconfiggermi alle elezioni. Come ha funzionato, a proposito? Era una persona che non mi piaceva."

Donald Trump ha poi continuato, lanciando anche qualche frecciata alla sua controparte politica. "Lo conoscevo un po' ma non molto bene" ha aggiunto. "Lo conoscevo perché era a New York. Non è una persona che mi è piaciuta. Dirò che le persone a cui piaceva erano i democratici. Michelle Obama lo adorava. Lo adorava. Anche Hillary Clinton lo adorava. E lui ha dato tantissimi soldi ai democratici e la mia domanda è: i democratici restituiranno quei soldi?"

Va anche detto, però, che quando il New York Times e il New Yorker hanno iniziato a riferire delle accuse a carico di Harvey Weinstein, nell'autunno del 2017, molti democratici hanno iniziato a devolvere in beneficenza i contributi ricevuti dal magnate.

Per quanto riguarda il verdetto, inoltre, Trump - che recentemente si è scagliato contro l'Oscar al coreano Parasite - ha affermato di non conoscere i dettagli del caso, ma ritiene che la condanna, dal punto di vista delle donne, sia stata "una grande cosa. È stata una grande vittoria e invia un messaggio molto forte. Messaggio molto, molto forte."