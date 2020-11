Trump e quel cameo in Mamma, Ho Riperso l'Aereo, Chris Columbus: 'Fu una sua pretesa'

La comparsa di Donald Trump in Mamma, Ho Riperso l'Aereo è senz'altro la scena più famosa del secondo capitolo della saga del piccolo Kevin McCallister: stando al racconto del regista Chris Columbus, però, il cameo del futuro presidente degli Stati Uniti non fu esattamente un'idea della produzione.

Secondo quanto raccontato dal regista, infatti, fu lo stesso Trump a imporre la sua presenza nel film come conditio sine qua non per permettere alla troupe di girare al The Plaza Hotel, il lussuoso albergo in cui si svolgono le avventure di Kevin a New York.

"Come per molte location a New York ti basta pagare una certa quota per ottenere il permesso di girare alcune scene in un certo luogo. Così chiedemmo del The Plaza Hotel, che all'epoca era di proprietà di Trump, perché volevamo girare delle scene all'ingresso. Non potevamo ricostruire il Plaza sul set. Trump ci diede l'ok. Pagammo la nostra quota, ma lui ci disse: 'Vi lascio usare il Plaza soltanto se mi inserite nel film'. Quindi ci accordammo per farlo comparire e, quando mostrammo il film per la prima volta, accadde una cosa assurda: la gente applaudì alla comparsa di Trump. Quindi dissi: 'Lasciamolo nel film. È un bel momento per gli spettatori'. Ma fu lui a pretendere di esserci" è stato il racconto di Chris Columbus.

Ciò che è certo è che quella brevissima scena, con gli anni, sia diventata a suo modo un piccolo cult nel cult. Lo scorso anno, come forse alcuni di voi ricorderanno, lo stesso Donald Trump tornò a parlare del suo cameo in Mamma, Ho Riperso l'Aereo.