Trump o Biden, chi ha vinto le elezioni? La video parodia a tema Disney impazza sul web

La notte delle elezioni presidenziali USA non ha ancora decretato un vincitore, al momento c'è un testa a testa fra Trump e Biden e la situazione di stallo potrebbe durare ancora per ore, se non per giorni. Negli studi televisivi di tutto il mondo è un susseguirsi di mappe con gli Stati americani colorati di blu o di rosso.

I territori ancora in bilico, il calcolo dei grandi elettori, il voto postale probabilmente decisivo: c'è grande confusione ed è difficile anche per lo spettatore capirci qualcosa.

Come spesso succede, interviene a questo punto la creatività del web per strappare un sorriso in attesa di notizie ufficiali. In un video postato su Instagram, visibile anche in calce alla notizia, l'account di Sainthoax prova a spiegare cosa sta succedendo negli States prendendo in prestito una celebre scena di un classico Disney, quella in cui in La Bella Addormentata nel bosco le fatine si "sfidano" a colpi di bacchetta magica nella scelta del colore dell'abito di Aurora, rendendolo ora blu ora rosso: i colori, rispettivamente, del Partito democratico rappresentato dallo sfidante Joe Biden e di quello repubblicano del presidente in carica Donald Trump.

"Le elezioni 2020 finora" recita la didascalia, mentre una cartina degli Stati Uniti con i vari Stati che cambiano colore è sovrapposta al vestito della Bella Addormentata.

Mentre continua lo spoglio dei voti, la scorsa notte un post di Trump è stato rimosso dai social e bollato come fake news.