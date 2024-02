A Truly Wonderful Life, in arrivo il biopic sulla vita del grande James Stewart

Tra le tendenze degli ultimi anni abbondano i biopic al cinema e non poteva mancare un film biografico su una delle star più iconiche di Hollywood: James Stewart.

A confermarlo è The Wrap: il biopic sarà diretto da Aaron Burns in collaborazione con la figlia dell'attore Kelly Stewart-Harcourt, che ricoprirà il ruolo di produttrice esecutiva. La pellicola, dal titolo provvisorio di A Truly Wonderful Life, riprende il debutto di Stewart in It's a Wonderful Life (non perdetevi la nostra recensione di La vita è meragliosa) ma dalle prime notizie emerse potrebbe toccare poco la carriera cinematografica per dedicarsi ad altri aspetti della vita di Stewart, tra cui la carriera militare.

"Sono così onorato che Kelly e la sua famiglia si fidino di noi con l'eredità del padre - ha commentato così Burns a TheWrap - siamo entusiasti di accompagnare gli spettatori in un viaggio alla scoperta del vero Jimmy e di come le preghiere di suo padre e la sua collaborazione con Frank Capra lo abbiano guidato nei suoi momenti più bui. Jimmy è arrivato a incarnare veramente i personaggi che interpretava: marito, padre e cittadino”.

Considerato uno dei più grandi attori di tutti i tempi, James Stewart ha recitato nelle più grandi pellicole di Hollywood, collaborando con registi del calibro di Alfred Hitchcock, John Ford, Billy Wilder e George Cukor. In attesa di scoprire chi vestirà i panni dell'icona del cinema, sapevate che Alfred Hitchcock ingannò Stewart in Intrigo Internazionale?