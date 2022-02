Il Truffatore di Tinder, il nuovo docu-film Netflix è un vero successo!

Il nuovo docu-film di Netflix, Il Truffatore di Tinder, è un vero successo, e ha raggiunto la top 10 della piattaforma in ben 92 paesi, registrando 45,8 milioni di ore di visualizzazione a livello globale dal 31 Gennaio. In Italia il film si trova al settimo posto della classifica prodotti più visti.

Netflix ha diversi documentari interessanti nel suo catalogo, che nell'ultimo periodo hanno guadagnato uno spazio che in passato non avevano mai avuto. Basti pensare a titoli come Shirkers, Disclosure, SanPa e il documentario dedicato alla scrittrice Joan Didion, che ci ha fatto scoprire la vita della sceneggiatrice di A Star is Born (1976).

Il Truffatore di Tinder, però, è un docu-film un po' diverso da quest'ultimo, descritto dal Times come una "storia emozionante di inganni romantici". Racconta infatti le vicende di Simon Leviev, un uomo istraeliano che ha utilizzato la celebre app di appuntamenti Tinder per trovare donne, che ha poi manipolato emotivamente per ottenere da loro ingenti quantità di denaro, con cui ha finanziato il suo stile di vita sontuoso. Il 31enne si è finto figlio di un ricco magnate di diamanti e ha ricoperto le ragazze di regali e inviti a viaggi incredibili, con il fine di ottenere da loro ciò che desiderava. E voi, l'avete visto?