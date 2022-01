True Love, il nuovo sci-fi con John David Washington dal regista di Rogue One

Un nuovo progetto di fantascienza è attualmente nel pieno delle sue fasi di casting. Si chiamerà True Love e avrà come protagonista il John David Washington di Tenet, il nuovo film diretto da Gareth Edwards. Un nome che ha saputo imporsi nel panorama sci-fi con titoli di successo come Godzilla e Rogue One: A Star Wars Story.

Nonostante la grandi abilità registiche raggiunte in un tempo relativamente ristretto, Gareth Edwards può contare su una filmografia davvero ridotta. Solo tre pellicole girate nel corso di dieci anni: ma che pellicole! Il suo film di debutto, nel lontano 2010, è stato Monsters, assurdo progetto pressoché indipendente di cui Edwards curò anche fotografia, scenografia, montaggio ed effetti visivi. Con soli 500.000 dollari di budget, il film riuscì a decuplicare l’investimento, arrivando a 4,1 milioni di dollari guadagnati a livello internazionale. Un successo clamoroso. Sarà per questo che solo quattro anni dopo, la Warner Bros. gli ha affidato l’onere e l’onore di dare vita a una nuova saga multimilionaria.

Si tratta del cosiddetto MosterVerse, di cui Edwards girò il primo Godzilla nel 2014, cui si sono aggiunti in anni successivi Kong: Skull Island (2017), Godzilla II - King of the Monsters (2019) e Godzilla vs. Kong (2021). Potete leggere qui la nostra recensione di Godzilla vs Kong. Lì il successo, mettendo in relazione budget e incassi, fu più esiguo, con 529 milioni guadagnati a fronte di 160 milioni spesi. Tuttavia, la dimostrazione di saper gestire un blockbuster di quelle dimensioni lo rese appetibile anche ai competitor di Casa Disney, che lo chiamarono per quello che rimane uno dei migliori prodotti Star Wars da quando Lucasfilm è passata di mano: Rogue One, primo fra gli spin off girati o falliti di Star Wars.

Grandi aspettative circondano quindi il nuovo progetto sconosciuto di Gareth Edwards, un quarto film fantascientifico di cui non si conosce la trama: sappiamo solo, a quanto ha detto il regista, che sarà ambientato in un futuro prossimo. A produrre il film sarà la New Regency, che non dovrebbe intaccare lo stile personale di Edwards in fatto di sci-fi. Sapevamo già dell’entrata nel cast di True Love di Gemma Chan (Eternals), Danny McBride (Tropic Thunder) e Benedict Wong (Doctor Strange). Ora però si è aggiunto uno dei nomi più agognati del panorama recente.

Si tratta di John David Washington, figlio di Denzel che ha spiazzato tutti con la sua interpretazione in Blackkklansman di Spike Lee. Da lì in poi è stato chiamato prima da Christopher Nolan per Tenet, poi da Netflix per affiancare Zendaya nel film a due Malcolm & Marie. Oggi, Washington si prepara a una nuova avventura fantascientifica, cui si è aggiunta a stretto giro anche Allison Janney, vista di recente nel film Bombshell sugli scandali sessuali nella redazione di Fox News. John David Washington è anche attualmente impegnato, sempre con New Regency, nel nuovo film di David O. Russell di cui non si conosce il titolo ma si conosce eccome, invece, il cast: oltre a Washington anche Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro e molti altri.