True Love, Ken Watanabe si unisce al cast del nuovo sci-fi del regista di Rogue One!

A Gennaio è stato annunciato True Love, nuovo sci-fi di Gareth Edwards, regista di Rogue One: A Star Wars Story. Secondo quanto riportato. il film vede come protagonista la star di Tenet John David Washington accanto al quale ci sarebbe dovuto essere Benedict Wong. Adesso sembra però che quest'ultimo sia stato sostituito.

Wong, infatti, avrebbe lasciato il progetto per problemi di programmazione, e al suo posto ci sarà Ken Watanabe, con cui Edwards ha già lavorato nel suo Godzilla. Nel cast con lui, oltre al già citato John David Washington ci saranno anche Gemma Chan, Allison Janney e Sturgill Simpson.

Si tratterà di una storia di fantascienza originale ambientata in un prossimo futuro, di cui non abbiamo molti dettagli di trama al momento, mentre la produzione è in corso. Edwards, che ha scritto e dirigerà la pellicola, ne è anche produttore, insieme alla sua collaboratrice di Rogue One e New Regency Kiri Hart .

Watanabe, in ogni caso, è una grande aggiunta al cast di True Love. L'attore ha infatti lavorato in grandi film come Memorie di una Geisha, Inception e Batman Begins, ed è celebre per il suo ruolo di supporto nel film L'ultimo samurai di Edward Zwick, per il quale ha ottenuto nomination agli Oscar, ai Golden Globe e agli Screen Actors Guild Award nel 2004.