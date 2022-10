True Lies, una scena racconta il vero divorzio di Tom Arnold: 'Quale str**za fa questo?'

Le questioni personali finiscono spesso per interferire nel nostro lavoro, che lo vogliamo o meno: in alcuni casi, dunque, meglio abbracciare la cosa e guardare il lato positivo, magari, perché no, traendone una scena divertente da piazzare un film... Proprio come accaduto ad Tom Arnold durante le riprese di True Lies!

Durante una sequenza del film di James Cameron, infatti, vediamo Harry (Schwarzenegger) svelare a Gib (Tom Arnold) la relazione clandestina di Helen (Jamie Lee Curtis): a questo punto Gib risponde raccontandogli la storia della sua ex-moglie, capace di portar via addirittura i cubetti di ghiaccio dal freezer una volta deciso di lasciarlo.

Una storiella divertente da raccontare, ma basata su fatti realmente accaduti: a raccontarlo a James Cameron fu infatti proprio Tom Arnold, che all'epoca stava vivendo la sua separazione dalla moglie Roseanne Barr... Che avrebbe effettivamente portato via da casa anche i famosi cubetti di ghiaccio! "Quale razza di str**za malata porta via anche i vassoi di ghiaccio dal freezer?" sarebbe stata la frase che Cameron trovò così divertente da volerla inserire nel film.

Insomma, nel caso in cui doveste mai divorziare da qualcuno vi conviene dare un'occhiata al freezer: meglio tenervi stretti i vostri cubetti di ghiaccio! Beghe matrimoniali a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di True Lies.