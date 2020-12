True Lies, quando Arnold Schwarzenegger rischiò la vita sul set del film di James Cameron

Questa sera su Mediaset 20 torna in onda True Lies, action romantico del 1994 scritto e diretto da James Cameron che vede come protagonisti Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Quello che forse non sapete, però, è che le riprese del film sono quasi costate la vita alla star di Terminator.

L'attore ha raccontato questa storia per la prima volta nel 2016, durante una sessione di AMA (Ask Me Anything) organizzata su Reddit. Quando un fan gli ha chiesto quale situazione lo avesse portato più "vicino alla morte", infatti, Schwarzenegger ha citato il dietro le quinte della scena a cavallo di True Lies rivelando di aver rischiato una caduta da 30 metri di altezza.

"Probabilmente vi ricordate la scena a cavallo di True Lies. C'era un'inquadratura in cui il cavallo doveva fermarmi sul bordo di un edificio. Hanno costruito una piccola rampa per dare al cavallo più tempo per fermarsi, ma quando hanno misurata la nuova distanza dalla telecamera, hanno lasciato cadere il braccio della telecamera sul naso del cavallo, che è impazzito e ha iniziato ad impennarsi", ha rivelato l'attore. "Non c'erano protezioni e la rampa era larga poco più di un metro. Mi sono reso conto che era una brutta situazione e sono scivolato immediatamente giù dal cavallo, e uno stuntman mi ha afferrato. È stato un momento davvero spaventoso. Se fosse andata male, saremmo caduti su un pavimento di cemento da 30 metri. Queste storie sono il motivo per cui amerò sempre gli stuntman."

Per altre curiosità, vi ricordiamo che nel film è presente anche la celebre scena di spogliarello con Jamie Lee Curtis e Schwarzenegger.