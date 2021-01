True Lies, il meme di Bernie Sanders si gode la scena dello striptease di Jamie Lee Curtis

Continua a spopolare in rete e soprattutto con interesse per le scene di alcuni film molto conosciuti il divertentissimo meme di Bernie Sanders, esponente del Partito Democratico americano che vediamo oggi godersi nel suo caldo outfit proletario il sensuale stiptease di Jamie Lee Curtis in True Lies.

Per chi se lo fosse perso, lo ricordiamo: l'immagine di Sanders proviene dalla cerimonia d'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden, 46° Presidente degli Stati Uniti d'America, dove l'esponente dello stesso partito del neo-eletto Presidente degli USA ha presenziato con un look completo di parka gigante, guanti di lana e mascherina.



A dire la sua sul meme del giorno è stato ora, però, proprio il diretto interessato: "Me ne stavo seduto lì cercando di stare al caldo e di prestare attenzione a ciò che stava succedendo" ha spiegato Sanders durante il suo ultimo intervento da Seth Meyers, lasciando poi intendere con una risatina di essersi divertito non poco grazie ai meme in cui la sua foto è apparsa in questi ultimi due giorni.

Il meme di Bernie Sanders, comunque, non è l'unica cosa memorabile accaduta durante un giuramento: in molti si ricorderanno, ad esempio, del consigliere che prestò giuramento sullo scudo di Captain America.



