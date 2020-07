True Lies, la celebre scena di spogliarello con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis

Stasera torna in tv True Lies, celebre action romantico del 1994 scritto e diretto da James Cameron e con protagonisti degli indimenticabili Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, che tra una sparatoria e l'altra realizzarono anche una delle scene più famose del cinema hollywoodiano.

Stiamo parlando ovviamente della lunga sequenza dello spogliarello, che all'epoca suscitò non poche polemiche per sospetto contenuto misogino. Il regista James Cameron affermò che molti input per la scena arrivarono direttamente da Jamie Lee Curtis, dato che l'idea originale era che Helen si spogliasse completamente (ma al buio, in modo tale da mettere in evidenza solo la sua silhouette). Si optò per 'farlo con le luci accese' dietro suggerimento proprio della Curtis, che insieme al regista notò anche come la maggior parte delle critiche arrivarono dagli uomini, col pubblico femminile che considera la sequenza come liberatoria per il personaggio di Helen, la quale detiene il potere nei confronti del marito.

Tra l'altro, il reggiseno e il famoso perizoma indossato da Helen Tasker appartenevano personalmente Curtis, che decise di sfoggiarlo durante una delle tante prove a camera spenta. Fu proprio durante una di queste prove che l'attrice inciampò, e a James Cameron l'idea di un imprevisto piacque al punto che lo aggiunse alla sceneggiatura: il cambiamento però non fu comunicato a Schwarzenegger, la cui reazione di allarme nei confronti della moglie è talmente genuina che l'attore uscì dal personaggio. Fu girato un altro ciak, ma questa volta la star si aspettava la caduta della collega e la reazione di Harry non sembrò spontanea come la voleva Cameron, che nel montaggio inserì il primo ciak.

Quando gli è stato chiesto durante un'intervista se sua moglie si fosse infastidita a saperlo seduto lì a guardare Jamie Lee Curtis che si spogliava, Schwarzenegger ha rivelato di averle assicurato: "Tesoro, ho odiato ogni secondo di quella ripresa!". Invece la Curtis ha definito il film "senza dubbio, la più grande esperienza della mia vita professionale finora".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di True Lies, per il quale arriverà presto una serie tv su Disney Plus.