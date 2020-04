True Legend: l'epica wuxia stasera alle 21.20 su Italia 2

True Legend andrà in onda stasera su Italia 2 alle 21.20. Su Can, generale dell'esercito ritiratosi a vita privata, suscita l'invidia del cognato Yuan che gli rapisce il figlio Feng e lo lascia in fin di vita. Salvo per miracolo, Su Can si concentrerà sulla vendetta specializzandosi nell'arte marziale dell'ubriaco.

Yuen Woo-ping, maestro delle coreografie marziali (ha curato tra le altre quelle di Kill Bill e Matrix), ritorna in cabina di regia nel 2010 con True Legend, wuxia pirotecnico e spettacolare incentrato sul tema del riscatto e della vendetta.

True Legend è un film narrativamente appassionante che si divide in un paio di storyline collegate parzialmente a forza, ma capace di entusiasmare per l'armonia dei combattimenti e per il magnetismo del mendicante protagonista (un ottimo Vincent Zhao), ispirato ad figura iconica del folklore nativo.

Un'epica coinvolgente e non priva di sprazzi visionari, ricca di passaggi intensi e drammatici e potente contare nel folto e carismatico cast anche sulla presenza della star Michelle Yeoh.

Battaglie campali, una maestosa colonna sonora e un sottotesto romantico che non lascia indifferenti caratterizzano due ore ad alto tasso di emozioni e spettacolo.

