True History of the Kelly Gang: Nicholas Hoult e Russell Crowe nel cast del film

sono entrati nel cast di, il nuovo film diretto da, reduce dal pesante flop di

Secondo quanto riportato da Deadline, il progetto sarà incentrato su uno dei più famigerati fuorilegge del mondo e la sceneggiatura è basato sul romanzo omonimo di Peter Carey pubblicato nel 2000. Raccontato nella forma di un’autobiografia fittizia, la storia è narrata dallo stesso protagonista, Ned Kelly.

Insieme a Crowe e a Hoult, nel cast ci sono anche George MacKay. Rivedremo l’attore, apparso recentemente in La Mummia, anche in Boy Erased, ovvero il nuovo film diretto da Joel Edgerton, dopo il discreto esordio con The Gift.

Con True History of the Kelly Gang, Kurzel ha il compito di far dimenticare il pesante flop di Assassin’s Creed: costato circa 125 milioni di dollari, il film ne ha incassati solamente 240 milioni in tutto il mondo, azzerando così qualsiasi speranza di un futuro franchise.