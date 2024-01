True Detective: Night Country è stato ispirato da un famoso film di David Fincher

La showrunner e regista Issa López, che ha preso le redini da Nic Pizzolatto per guidare la nuova serie HBO True Detective: Night Country, ha parlato con Deadline delle influenze dello show e ha citato un famoso film di David Fincher come massima ispirazione per la sua storia.

Neanche a dirlo, True Detective: Night Country è stato fortemente influenzato da Seven, capolavoro del thriller investigativo moderno con protagonisti Brad Pitt, Morgan Freeman e Kevin Spacey, e che sostanzialmente fin dalla sua uscita ha lasciato tracce di sé nella maggior parte dei thriller polizieschi usciti negli anni successivi, non ultimo The Batman di Matt Reeves.

"È interessante perché, quando si parla di un'indagine con due detective, una delle più grandi influenze che avrò mai in questo genere è Seven: l'idea di quel film è di avere questi due personaggi enormemente diversi che si uniscono per risolvere un mistero. Sono sicuro che quello sia stato uno dei riferimenti principali per Nic Pizzolatto, se non volontariamente almeno inconsciamente, ma è certo che la cosa vale per me", ha detto l'autrice.

Ricordiamo che True Detective: Night Country è distribuito in Italia in esclusiva da Sky e in streaming solo sulla piattaforma NOW. Per altri contenuti scoprite 5 film da recuperare assolutamente se state guardando True Detective: Night Country.