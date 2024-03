True Detective, se amate Matthew McConaughey col distintivo dovete vedere questo film

Nelle scorse settimane vi abbiamo consigliato 5 film da vedere assolutamente se siete fan di True Detective, ma se il vostro vero amore è Matthew McConaughey allora c'è un solo film che dovete vedere.

Stiamo parlando di Lone Star, neo-western con elementi di mystery e indagine procedurale diretto dal grande John Sayles e uscito nel 1996: presentato nella sezione speciale Quinzaine des Réalisateurs al 49º Festival di Cannes e noto in Italia anche col titolo di Stella solitaria, è un film corale il cui cast comprende nei ruoli principali due mostri sacri come Chris Cooper e Kris Kristofferson, un giovane Matthew McConaughey in un ruolo centrale ed Elizabeth Peña, oltre al grande Joe Morton, Rona Canada, Clifton James e perfino Frances McDormand, che veniva dal successo di Fargo e che qui compare in un indimenticabile cameo.

Girato lungo il Rio Grande, nel Texas meridionale e sud-occidentale, Lone Star racconta l'indagine di uno sceriffo sull'omicidio di uno dei suoi predecessori avvenuto diversi decenni, indagine che si riaccende dopo il ritrovamento di un cranio sepolto insieme ad una vecchia 'stella solitaria', iconico simbolo della legge che gli sceriffi portano al petto. Il film, non per l'attenzione allo sviluppo di tutti i personaggi della storia e per le incredibili transizioni dal presente ai flashback e viceversa, ottenne il plauso della critica e oggi è considerato un punto fondamentale del cinema indipendente americano degli anni '90.

Tra l'altro, visto che siamo in odore di Premi Oscar, va anche ricordato che Lone Star venne anche nominato per un Academy Award nella categoria della migliore sceneggiatura originale.