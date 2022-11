True Detective 4 inizia le riprese: nella nuova immagine un'inquietante pista da ghiaccio

Oggi, 8 Novembre 2022, inizia la produzione di True Detective 4. In occasione di una data così speciale, HBO ha rilasciato anche una foto esclusiva dal set che mostra una pista da ghiaccio piuttosto ambigua. "Scena 408, take 1", così si legge sul ciak ufficiale della serie.

Nonostante i fan stiano fremendo, non è ancora chiaro il significato di tale pista. Cosa rappresenta? Perché proprio il ghiaccio? Nel corso degli anni, gli spettatori più accaniti di True Detective hanno compreso che nulla è casuale. Assolutamente niente. L'unica micro-spiegazione che è possibile darsi è che HBO abbia scelto un sito così freddo perché la storia è ambientata in Alaska, nel Tsalal Arctic Research Station di Ennis. Per il resto, il mondo è costretto ad aspettare l'uscita della serie (la quale data, purtroppo, è ancora sconosciuta).

I dettagli sui quali possiamo fare affidamento è il cast di True Detective 4 che figura una serie di talenti straordinari, tra cui Jodie Foster (la protagonista assoluta insieme a Kali Reis). Della produzione si occuperanno Barry Jenkins e Issa López. Quest'ultima, inoltre, avrà la responsabilità dell'episodio pilota. Jenkins invece rivestirà il ruolo di produttore esecutivo. Inoltre, a quanto pare il titolo ufficiale della serie è True Detective: Night Country.

Cosa pensate che possa accadere sulla pista da ghiaccio di True Detective 4? Non esitate ad esprimere la vostra opinione nei commenti!