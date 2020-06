Troy e il paradigma di Sean Bean: il film di Wolfgang Patersen salva l'attore dalla morte

Alla fine di Goldeneye? Muore. In Caravaggio? Muore. Alla fine de Il Campo di Jim Sheridan? Anche. In Giochi di potere, ne Il Signore degli Anelli, Equilibrium, The Island, Death Race e Game of Thrones? Pure. La morte dei personaggi interpreti da Sean Bean al cinema è talmente quotata da essere divenuta meme.

Nella sua lunga carriera, è interessante notare che soprattutto nei film più importanti a cui ha preso parte, nel senso di importanti autori o blockbuster conosciuti, il suo destino è stato quasi sempre segnato dalla dipartita dei suoi personaggi, spesso cattivi - e dunque condannati - e a volta invece moralmente sfumati, salvatosi solo ed esclusivamente se andava a vestire i panni di un protagonista o comunque un personaggio dalla parte giusta.



Oltre che in Silent Hill, in Jupiter - Il Destino dell'Universo o in Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, comunque, il suo personaggio sopravvive anche e soprattutto nel Troy di Wolfgang Petersen, adesso in onda su Mediaset 20. Nel film, come saprete senz'altro, Bean interprete il ruolo di Ulisse, che dopo la Guerra di Troia si imbarca nel suo lungo viaggio verso Itaca, nell'omerica Odissea.



Sarebbe stato bello vedere anche un seguito di Troy dedicato proprio a Ulisse, non trovate? Soprattutto perché anche in quel film Sean Bean sarebbe sicuramente sopravvissuto.