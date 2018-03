Trovato il regista del film in live-action di Lilli & Il Vagabondo

La Walt Disney Pictures procede con l'adattamento cinematografico di, film d'animazione ormai diventato un must see per le famiglie datato 1955. Il The Hollywood Reporter conferma che lo studio ha ingaggiato un regista.

Il sito conferma che la Walt Disney Pictures ha affidato a Charlie Bean la regia di questo adattamento cinematografico. A quanto pare, il film sarà un mix tra live-action e CGI, permettendo al filmaker di cimentarsi con un progetto live-action senza perdere le proprie radici d'animazione. Non è un caso che Bean è conosciuto per aver diretto episodi di serial acclamati come Samurai Jack e Il Laboratorio di Dexter, ed essere il regista di 18 dei 19 episodi di Tron Uprising di Disney XD. Il suo debutto cinematografico è avvenuto lo scorso anno con The LEGO Ninjago Movie.

Lilli & Il Vagabondo non ha una data di uscita e dovrebbe debuttare a fine 2019 direttamente sulla nuova piattaforma (ancora senza nome) digitale della Disney. Tra gli altri progetti in cantiere anche un film in live-action de La Spada nella Roccia, sempre previsto per questa piattaforma.

La piattaforma digitale Disney ospiterà anche numerose serie televisive esclusive su Star Wars, Marvel, High School Musical, Monsters & Co. e I Muppet. Vi terremo aggiornati per ulteriori novità.