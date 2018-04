Trovata una nuova sceneggiatrice per il film su Batgirl

Dopo l'abbandono di Joss Whedon da sceneggiatore e potenziale regista del film dedicato a Batgirl, la Warner Bros. Pictures ha trovato una nuova sceneggiatrice che si occuperà del progetto.

Secondo le voci di corridoio di alcune settimane fa, la Warner Bros. Pictures aveva rallentato lo sviluppo della pellicola incentrata sulla supereroina dei fumetti della DC Comics ma, stando al The Hollywood Reporter, non è questo il caso. Infatti lo studio avrebbe dato priorità al progetto e avrebbe ingaggiato Christina Hodson per scrivere una nuova sceneggiatura.

Hodson ha scritto lo spin-off di Transformers, Bumblebee, in arrivo quest'anno, e già sta lavorando ad un altro progetto per la Warner/DC: Birds of Prey.

Batgirl narrerà le vicende di Barbara Gordon, la figlia del noto Commissario Gordon (interpretato in quest'Universo Cinematografio DC Comics dall'attore J.K. Simmons), che si sdoppierà nella supereroina nota come Batgirl.

Secondo i rumor, l'intenzione di Whedon era quella di raccontare la storia di Barbara Gordon ed adattare "The Million Dollar Debut of Batgirl!", il titolo della storia di Detective Comics Vol. 1 numero 359 e debutto del personaggio di Batgirl sulle pagine del fumetto.

Per chi non lo sapesse, in quella storia vediamo Barbara diventare Batgirl per la prima volta ed aiutare Batman e Robin ad acciuffare il criminale Falena Assassina. Non è chiaro se fosse quello il villain scelto da Whedon, ma è confermato che la sua intenzione era quella di raccontare una storia di origini con una Barbara Gordon giovanissima. Questo avrebbe richiesto, chiaramente, anche la presenza di Batman e Jim Gordon. Al momento non sappiamo perché Whedon abbia deciso di non procedere con questa storia o se sia stata la Warner a cestinarla.