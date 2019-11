Trovata una bomba sul set de Gli Eterni: Richard Madden e Angelina Jolie evacuati

Secondo quanto riportato il set de Gli Eterni, attesissimo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, è stato evacuato nel bel mezzo delle riprese a causa di un allarme bomba.

A riportarlo il quotidiano britannico The Sun, che ha specificato però che l'ordigno trovato era inesploso: il luogo del ritrovamento sarebbe uno non meglio specificato delle Isole Canarie di Fuerteventura, dove si attualmente sono in corso le riprese dirette da Chloe Zhao.

Il cast sarebbe stato invitato a lasciare immediatamente il set a causa della situazione di emergenza, con la bomba ritrovata nella zona. Tra i membri del cast che sarebbero stati presenti sul set durante l'accaduto Angelina Jolie e Richard Madden, ex protagonista di Game of Thrones. È importante notare che al momento della stesura di questo articolo non è arrivata alcuna conferma né dichiarazione in merito da parte dei Marvel Studios o dei vari nomi legati al cinecomic.

Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti.

