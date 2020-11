Dove si trova la città di Gotham? Alla scoperta dei segreti della saga di Batman

L'ambientazione è sempre stata una componente fondamentale dei fumetti di Batman, e questo ovviamente è andato a riflettersi anche sulla rappresentazione di Gotham City vista nei vari film dedicati all'Uomo Pipistrello di casa DC.

Dalla location gotica ed espressionista proposta da Tim Burton alle metropoli più realistiche ma altrettanto sporche e corrotte apparse nelle iterazioni di Christopher Nolan e Zack Snyder, il fascino di Gotham City ha sicuramente dato un grande contributo al successo riscontrato dal personaggio anche sul grande schermo, ma dove si trova la città all'interno dell'Universo DC?

Introdotta come residenza principale del personaggio nel numero 4 di Batman pubblicato nel dicembre del 1940, la città è stata creata da Bill Finger e Bob Kane per non utilizzare direttamente New York ("Gotham" è uno dei soprannomi più celebri della Grande Mela), di cui si presenta come una sorta di versione oscura, in modo che nessuno potesse associarla ad un luogo reale.

Tradizionalmente, nei fumetti Gotham City viene collocata in New Jersey: nella mappa di Amazing World of DC Comics #14 (1977) realizzata da Dick Dillin, per esempio, il nome della città compare proprio a sud dello stato situato nel nord-est degli Stati Uniti, con Metropolis che invece viene raffigurata in Delaware. La posizione viene confermata in diverse altre pubblicazioni tra cui The World's Greatest Super Heroes (13 agosto 1978), Detective Comics #503 (giugno 1983), e Batman: Shadow of the Bat Annual #1 (giugno 1993). Per quanto riguarda il grande schermo, come svelato in Suicide Squad, si trova in New Jersey anche la Gotham City del DC Extended Universe.

Vi ricordiamo che in The Batman, atteso film di Matt Reeves che firmerà il debutto di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, le principali location di Gotham City verranno ricreate a Glasgow. Nel frattempo, Chicago ha ospitato le riprese di un inseguimento in moto.