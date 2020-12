Dove si trova il castello di Harry Potter? Entriamo nella vera scuola di Hogwarts!

Mentre prosegue la lavorazione del terzo film di Animali Fantastici, addentriamoci nel magico mondo creato da J.K. Rowling per scoprire quali location sono state utilizzate per dare vita ad Hogwarts nella saga cinematografica di Harry Potter.

La Scuola di Magia e Stregoneria che tutti abbiamo sognato di frequentare viene associata principalmente al Castello di Alnwick, maestosa fortezza situata nella regione di Northunberland, nell'estremo Nord dell'Inghilterra, i cui elementi di architettura hanno ispirato maggiormente l'aspetto di Hogwarts insieme a quelli della cattedrale di Durnham.

Sono però diversi i luoghi reali del Regno Unito ad aver ospitato le riprese degli interni ed esterni dell'istituto, tra cui l'abbazia di Lacock (per i corridori esterni al cortile), la cattedrale di Gloucester e la biblioteca di Bodleiana, che ha fatto da sfondo per le ambientazioni della biblioteca e dell'infermeria. Ad ispirare l'aspetto della Sala Grande è stato invece il refettorio del Christ Church dell'Università di Oxford, con la sala vera e propria che è stata costruita per la produzione negli studios di Leavesden.

Per quanto riguarda gli splendidi paesaggi che circondano la scuola, le riprese sono avvenute principalmente in Scozia tra Glencoe, Loch Shiel, Fort William, Loch Morar e Lock Elit. Il Virginia Water Lake ha invece fatto da sfondo ad alcune rappresentazioni del lago di Hogwarts, in particolare nel terzo capitolo Il prigioniero di Azkaban.

