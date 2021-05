Dove si trova la casa di Leonardo DiCaprio? Scopriamo la vita della star di Hollywood

Con sette nomination totali agli Oscar e una statuetta degli Academy Award vinta come Miglior Attore Protagonista per Revenant - Redivivo, Leonardo DiCaprio è una delle star più blasonate e richieste del mondo, e tra le tante case di sua proprietà ce n'è una che è davvero degna del suo nome e del suo amore per la natura.

Si tratta della sua enorme villa a Los Angeles acquistata nel 2018 nientemeno che da Moby, che a sua volta l'aveva acquistata appena due anni prima per 3,4 milioni di dollari. Si tratta di una magnifica villa di 400 mq inizialmente suddivisa in 18 stanze. La casa è stata interamente ristrutturata in stile moderno dal cantante con marmi bianchi, controsoffitti e stanze con mobili moderni completamente bianche.



Amando molto la zona e avendo apprezzato l'arredamento scelto da Moby, DiCaprio ha acquistato la villa rimessa completamente a nuovo per 4,9 milioni di dollari. La villa si presenta adesso con cinque camere da letto e otto bagni, con spazi interni interamente ripensati.



Nello spazio esterno un giardino rigoglioso e molto curato circonda una magnifica piscina in pietra e marmo che arricchisce una casa già straordinaria di per sé.



