Dove si trova la casa di Bella Swan? I retroscena sul franchise di Twilight

Il primo romanzo della saga di Twilight uscì nelle librerie statunitensi nel 2005, ormai 15 anni fa, diventando immediatamente un caso editoriale e un bestseller amato e letto soprattutto da un pubblico di giovanissime (ma non solo), tanto che appena tre anni dopo uscì nelle sale l'adattamento cinematografico diretto da Catherine Hardwicke.

Protagonista della trasposizione erano Robert Pattinson nei panni del vampiro Edward Cullen e Kristen Stewart in quelli di Bella Swan, che è anche il punto di vista con cui viene affrontata l'intera saga, composta dai seguenti libri e film New Moon, Eclipse e Breaking Dawn, quest'ultimo divisi in due parti e diretto da Bill Condon.



Ma come inizia la saga di Twilight? Con Bella che è costretta ad abbandonare Phoenix, dove vive con la madre e il suo nuovo compagno, per raggiungere la sperduta e fredda località di Forks, nello stato di Washington, per vivere insieme al padre, Charlie. Questo perché la madre vuole essere in grado di seguire il nuovo fidanzato nelle trasferte, essendo quest'ultimo un giocatore di baseball di serie B.



E dopo aver conosciuto Edward e la sua famiglia, con tutte le peripezie del caso, proprio Forks diventerà la sua casa, aiutandola anche a stabilire un legame più profondo con il padre.



Vi lasciamo alle nuove dichiarazioni di Stephenie Meyer sul prosieguo della saga.