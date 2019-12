La troupe di Mission: Impossible ha aiutato quella di Jumanji 3 per alcuni stunt

Parlando con la stampa Karen Gillan, attrice nota in tutto il mondo per il ruolo di Nebula nel Marvel Cinematic Universe e che ritorna in Jumanji: The Next Level dopo il successo del precedente Welcome to the Jungle, ha rivelato alcuni dettagli inediti sul film di Jake Kasdan.

Stando a quanto rivelato dalla star, le scene d'azione di The Next Level sembrano, uhm, di un altro livello perché supervisionate da alcuni membri della troupe del franchise di Mission: Impossible, la celebre saga action con Tom Cruise.

"Per questo film ho dovuto esercitarmi molto" ha spiegato l'attrice, "perché avevo un'intera sequenza con i nunchucks e ho dovuto farla davvero. È un po' ritoccata al montaggio, e sono sicuro che ci sia qualche controfigura qui e là ad un certo punto, ma per la maggior parte delle inquadrature sono davvero io. Abbiamo avuto la squadra di Mission: Impossible nel film, quindi sono stati molto collaborativi quando ho detto che avrei voluto provare a girare la scena per conto mio. Il loro supporto è stato fondamentale, mi hanno spinta a cogliere quest'occasione."

Jumanji: The Next Level arriverà nelle sale italiane dal 25 dicembre. Nel cast anche da Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Awkwafina, Danny Devito e Danny Glover.

