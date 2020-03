Le troupe di Matrix 4 e Uncharted chiedono a Warner e Sony aiuti economici per il Covid-19

Centinaia di membri della troupe di Matrix 4 con sede in Germania hanno minacciato azioni legali contro lo Studio Babelsberg dopo che il loro lavoro commissionato da Warner Bros. è stato interrotto a causa della pandemia di Coronavirus, che ha bloccato la produzione del nuovo film della saga.

Secondo Variety, i membri della troupe licenziati del film hanno formato - insieme a quelli di Uncharted, altro film la cui produzione è stata rinviata - un gruppo di protesta per chiedere aiuti finanziari ai due studi di riferimento, ovvero Warner Bros. (per Matrix) e Sony Pictures (per il film tratto dal celebre videogame di Playstation). Entrambi i film erano in pre-produzione in Germania ma non hanno mai iniziato le riprese in quel territorio.

Il CEO dello Studio Babelsberg Charlie Woebcken ha dichiarato a Variety in una dichiarazione che era impossibile dire "quando, se o in quale misura" sarebbe iniziata la produzione dei due film nello stato europeo. L'arresto della produzione ha costretto lo studio a terminare tutti i suoi contratti di lavoro con i membri della troupe assunti come indipendenti, che adesso, senza lavoro, sperano di raggiungere un accordo con lo studio mentre chiedono un aiuto anche al governo federale tedesco.

Il Commissario tedesco per la cultura e i media del governo federale (BKM) hanno annunciato un pacchetto di aiuti finanziari per le produzioni chiuse dalla pandemia di Coronavirus, ma è improbabile che i membri dell'equipaggio dei due film hollywoodiani possano beneficiare di quei soldi poiché nessuno dei due progetti ha effettivamente iniziato le riprese in Germania.

BMK ha dichiarato a Variety che altri fondi di aiuto finanziario potrebbero essere in grado di aiutare questi lavoratori, incluso un pacchetto di aiuti da 55 miliardi di dollari "destinato ai lavoratori autonomi e alle piccole imprese". "Stiamo in costante dialogo con i membri della troupe cinematografica interessati e i nostri partner statunitensi di lunga data e stiamo facendo ogni sforzo per trovare delle soluzioni", ha dichiarato Woebcken a Variety. "Come tutte le compagnie dell'industria cinematografica di tutto il mondo, anche lo Studio Babelsberg è interessato dall'attuale crisi e dai relativi ritardi e cancellazioni".

Matrix 4 ha interrotto la produzione dopo aver terminato le riprese a San Francisco. La data di uscita, per il momento, è ancora fissata al 21 maggio 2021, sebbene ci si aspetti un rinvio. Nel frattempo, la Sony ha posticipato ancora una volta Uncharted, che ha perso la sua data di uscita del 5 marzo 2021.