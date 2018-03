Troppi film di Star Wars? Mark Hamill ci dice la sua!

Dopo l'acquisizione, da parte della, della, lo studio ha rilanciato il franchise di Star Wars nel 2015 con una nuova trilogia, più una serie di pellicole spin-off/stand-alone. Troppi film di Star Wars negli ultimi anni?

"Vorrei dire che dovrebbero rallentare un pochino, non dovrebbero arrivare ad una saturazione del mercato" ha spiegato Mark Hamill, storico interprete del personaggio di Luke Skywalker "Ho detto alla Disney 'veramente? Cinque mesi dopo Gli Ultimi Jedi arriverà il film su Han Solo? Non potevate attendere almeno Natale?'. Ma avevano già fissato le date di uscita. Hanno anche i loro film e quelli della Marvel, quindi è una cosa che va al di là della mia portata".

Nonostante questa critica, Mark Hamill si definisce, invece, d'accordo sull'idea di realizzare pellicole stand-alone di Star Wars: "Non dovrebbe esserci un limite allo storytelling perché è un universo infinito. I film stand-alone potrebbero avere tutti una propria identità. Rogue One è più dark e di guerra... penso - ma per ora solo penso - che Solo sarà più orientato verso la commedia perché lui è un ladro, un furfante, un giocatore d'azzardo ed un donnaiolo. Il vantaggio di questi stand-alone è che non devono seguire la formula della trilogia, possono stabilire da soli le loro premesse, andare avanti e finire con il pubblico che vuole di più. Ci sono infinite possibilità...".