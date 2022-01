Troppi cinecomic? Guillermo Del Toro su Nightmare Alley: 'Film seri fanno la fame'

Forse serviva un gigante come Guillermo Del Toro e il suo Nightmare Alley per accendere una campanella d'allarme. Ma che negli ultimi cinque o dieci anni il panorama cinematografico si sia drammaticamente ridotto, preso solo da grandi blockbuster e un cinecomic dopo l'altro, è un problema che ci riguarda tutti.

Lo anticipiamo fin da subito: questo non è l’ennesimo articolo che darà ragione alle critiche di Martin Scorsese nei confronti di cinecomic e sequel delle grandi major, né effettivamente il regista Premio Oscar de La forma dell’acqua ha ripreso simili statements. Ma è un dato di fatto anche piuttosto evidente che da quando le grandi major come Disney e Warner hanno iniziato a inglobare giganti come Marvel, DC Comics, Lucasfilm, Pixar, Fox e chissà quante altre, le cose sarebbero radicalmente cambiate per il grande cinema d’autore.

Negli ultimi cinque anni più che mai, e quasi esponenzialmente nell’ultimo biennio Covid fra nuove uscite e prossimi annunci, più della metà del panorama cinematografico è stato preso da continui cinecomic nella battaglia senza esclusione di colpi fra MCU e DCEU, come dai continui ripescaggi (più o meno riusciti) di saghe storiche come con Matrix Resurrections o il nuovo sequel invece riuscitissimo di Scream 5. È tutto un susseguirsi di grandi blockbuster che, oltre a monopolizzare la programmazione nelle sale, sono gli unici o i pochi a riuscire davvero a sfondare i record annuali del botteghino, spingendo le case di produzione a disinvestire sui piccoli titoli, per quanto grande possa essere l’autore che li propone.

Spesso lo si dimentica, ma proprio questo aveva spinto Scorsese, in realtà, a quell’esaurimento nervoso che l’aveva portato infine a declassare i cinecomic dal vero cinema: la ricerca senza successo di una produzione per il suo The Irishman, che fu infine costretto ad affidare a Netflix ottenendo una distribuzione in sala per soli tre giorni. Oggi, sulla questione è tornato anche un regista di blockbuster di genere e di media grandezza, da Hellboy a Pacific Rim, come Guillermo Del Toro, il quale deve però il proprio marchio a un cinema fra il fiabesco e l’orrorifico ben distante dai grandi cinecomic.

Queste le sue parole durante un’intervista a NME per promuovere il suo ultimo film – trovate qui la nostra recensione di Nightmare Alley – che per ora sta fallendo al botteghino rispetto alle aspettative, eletto com’era stato uno dei migliori film dell’anno da diverse testate: “Ogni decennio o due il pubblico cambia. Negli anni '70 il pubblico era composto principalmente da adulti, poi è diventato molto più giovane negli anni '80. Quel pubblico matura e cambia, ma questo è probabilmente il momento più difficile della storia per fare un film per gli adulti. Ma questo non significa che sarà così per sempre. Niente è permanente". Nonostante questo, il regista si è detto entusiasta del suo ultimo lavoro: “Senza dubbio questo è il film di cui vado più orgoglioso. Ho abbandonato un certo senso di sfarzo e fantasia e ho optato per un approccio più sobrio e vecchio stile. E ne sono davvero felice. Trovare un cambio di registro all'età di 57 anni è stato molto eccitante”. Cosa ne pensate delle parole di Del Toro? Ditecelo nei commenti!