Troppa grazia: ecco il trailer italiano del film di Gianni Zanasi

La Bim Distribuzione ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Troppa Grazia, il nuovo film diretto da Gianni Zanasi che vede Alba Rohrwacher nei panni della protagonista.

Potete visionare il trailer in alto.

Presentato allo scorso Festival di Cannes, dove si è aggiudicato il premio Label Europa Cinema nella sezione Quinzaine des Realisateurs, il film comprende nel cast anche Elio Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron, Carlotta Natoli, Thomas Trabacchi e Daniele De Angelis.

Questa la sinossi ufficiale: Lucia è una geometra che vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia tra mille difficoltà, economiche e sentimentali, il Comune le affida un controllo su un terreno scelto per costruire una grande opera architettonica. Lucia nota che nelle mappe del Comune qualcosa non va, ma per paura di perdere l’incarico decide di non dire nulla. Il giorno dopo, mentre continua il suo lavoro, viene interrotta da quella che le sembra una giovane "profuga". Lucia le offre 5 euro e riprende a lavorare. Ma la sera, nella cucina di casa sua, la rivede all’improvviso, davanti a lei. La "profuga" la fissa e le dice: "Vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa..."

Troppa Grazia arriverà nelle sale italiane il 22 novembre.