Tropic Thunder, Ben Stiller risponde alle polemiche: 'Non mi sono mai pentito'

Tropic Thunder è, secondo molti, un film incredibilmente controverso che, con la sua satira pungente ed esilarante, riesce a rendere l'idea dell'assurdità del mondo del cinema e nella costante ricerca dell'iper-realismo. Pare, però, che Ben Stiller non abbia nessun rimpianto sulla sua realizzazione.

In particolare le polemiche intorno a Tropic Thunder hanno riguardato tutte la blackface di Robert Downey Jr all'interno del film. L'attore, nella pellicola, interpreta Kirk Lazarus un interprete particolarmente legato al method acting che, quando viene assunto per interpretare il ruolo di un colonnello afroamericano, effettua diversi interventi per scurire la propria pelle e inizia a parlare con un accento spiccatamente del sud degli Stati Uniti.

Nonostante all'epoca la questione fosse stata affrontata in maniera molto leggera, comica e satirica, dopo il Black Lives Matters si è cominciato ad essere molto più sensibili riguardo la rappresentazione degli afroamericani al cinema. L'intento satirico qui sembra aver toccato la sensibilità di moltissime persone scatenato conseguenti polemiche. Ben Stiller, dopo anni, ha svelato di quanto non si sia pentito delle scelte fatte per il film. La risposta è arrivata su Twitter dove il regista e attore ha reagito ad una considerazione di un fan che gli aveva detto di "smetterla di scusarsi" per le sue scelte. Stiller ha reagito con un semplice "Non mi scuso per Tropic Thunder. Non so chi te l'abbia detto. (...) E' sempre stato un film controverso da quando l' abbiamo realizzato. Orgoglioso di ciò e del lavoro che tutti hanno svolto" ha commentato.

Riguardo l'universo di Tropic Thunder è stato confermato uno spin off di Les Grossman con protagonista Tom Cruise. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!