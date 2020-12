Tron: Legacy, per la prima volta in streaming la soundtrack estesa dei Daft Punk

Tron: Legacy è un film che nel corso degli anni successivi alla sua uscita ha raggruppato in egual misura un buon numero di estimatori e di persone che invece ritengono si tratti di un profondo fallimento artistico. Se c'è una cosa sulla quale invece concorda la stragrande maggioranza è l'efficacia della soundtrack composta dai Daft Punk.

Da oggi è possibile ascoltare per la prima volta sui servizi di streaming digitale la colonna sonora di Tron: Legacy in versione estesa, intitolata TRON: Legacy - The Complete Edition. La trovate sia su Spotify che su Apple Music e al suo interno è possibile trovare alcune tracce aggiuntive non incluse nell'edizione originale. Non si tratta di materiale completamente inedito, poiché queste tracce sono state già incluse nelle edizioni in vinile della soundtrack e in alcune esclusive targate iTunes.

All'epoca il duo francese aveva così descritto il suo ingresso nel progetto: "Inizialmente, per TRON legacy avevano cercato di contattarci, senza successo, nel 2007. Dopo aver appreso questa cosa, ci siamo fatti vivi noi. Siamo stati approcciati da Joseph Kosinski quando il progetto non aveva ricevuto il via libera ed erano nelle prime fasi di progettazione. All'epoca noi eravamo in tour e loro non avevano neanche uno script. Abbiamo impiegato un anno per decidere se avevamo la voglia e l'energia necessaria per intraprendere uno sforzo del genere".

Sul tema principale del film, ovvero il rapporto uomo-macchina, invece: "Siamo molto interessati al rapporto fra l'uomo e la tecnologia e di come sia cambiato il luogo occupato da essa nel mondo. Nel 1982, TRON era colorato, ingenuo e pieno di speranza riguardo la tecnologia e il potere del computer. 30 anni dopo, lo sguardo a questi elementi è oscuro e privo d'innocenza, fattori che riflettono appieno la nostra visione. E' un rapporto tanto meraviglioso, quanto terribile".

Ricordiamo che la Disney è attualmente al lavoro su un terzo capitolo di Tron con Jared Leto protagonista e che vedrà alla regia Garth Davis.