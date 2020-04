Tron Legacy: il regista crede ancora in un sequel del film

Dopo le speranze del produttore di Tron arriva anche il regista, Joseph Kosinski, a rassicurare i fan, orfani del terzo capitolo ormai da anni.

I lavori sul film si sono infatti più volte arrestati per i motivi più disparati, anche in relazione agli incassi non eccezionali di Tron: Legacy. In un'intervista a ComicBook.com, il regista ha però rivelato:

"C'è sempre stato un certo interesse per il sequel dopo Legacy. Ci sono sempre state delle discussioni e dei mormorii sul farne un altro e continuare la storia. Come per tutte le cose, c'è bisogno della giusta confluenza di... è un fatto di tempistiche e di giusti elementi che devono andare al posto giusto affinché un film venga creato"

Il regista si è poi pronunciato sull'eventualità di rendere il franchise episodico in maniera più serrata, come avviene con molti altri universi della Disney: "Non vedo Tron come qualcosa che spari fuori ogni due anni. Semplicemente non puoi. Sono film troppo difficili da fare. Deve essere un progetto basato sulla passione e deve davvero raggiungere qualcosa di diverso, di innovativo e ambizioso , perché tutto ciò fa parte del suo DNA".

Cosa ne pensate delle parole del regista? Vorreste invece una sorta di Tron Cinematic Universe? O vi basterebbe veder uscire almeno il terzo capitolo? Gerrett Hedlund aveva rivelato che una delle cause principali per lo stop ai lavori era stata il flop di Tomorrowland.