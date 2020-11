Tron: Legacy, un video deepfake "restaura" i VFX del volto di Jeff Bridges: impressionante

Il prossimo mese segnerà il 10° anniversario di Tron: Legacy, sequel del rivoluzionario film di fantascienza anni '80 che ha anche stabilito una pietra miliare per gli effetti speciali, soprattutto in relazione alla tecnologia di ringiovanimento sfruttata per il volto del protagonista Jeff Bridges.

Un decennio dopo e con l'avvento dei video deepfake e di una tecnologia CGI molto più potente e precisa, comunque, uno Youtuber ha pensato bene di rivisitare gli allora straordinari effetti speciali dietro al ringiovanimento di Bridges, mostrando in un filmato deepfake i passi da gigante fatti dalle tecniche in questione.



Lo youtuber si chiama Shamook e ha ricostruito una scena in cui Clu, programma creato a immagine e somiglianza del personaggio di Bridges, Kevin Flynn, sta parlando al suo pubblico di programmi. Shamook ha messo direttamente a paragone gli effetti del 2010 e quelli ripuliti e restaurati - se vogliamo - da lui, e bisogna ammettere che il risultato è sorprendente e molto più realistico. Il viso è molto più veritiero, così come rughe, espressioni facciali e particolarità della pelle e della pigmentazione.



