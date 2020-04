Tron: Legacy, a 10 anni dall'uscita Joseph Kosinski è ancora fiero del sequel

Sono passati 10 anni dall'uscita nelle sale di Tron: Legacy, amato seguito del cult prodotto dalla Disney nel 1982, e il regista Joseph Kosinski (Oblivion, Top Gun: Maverick) non ha cambiato idea sulla riuscita del progetto che ha firmato il suo esordio alla regia.

"Quello che hanno fatto con il primo film è pazzesco, tutto quel lavoro a mano. È folle, ma è ciò che rende Tron ciò che è, e lo stesso vale per le scelte di Legacy" ha detto il regista ricordando i tempi delle riprese (via Comicbook.com). "Sono grato di averlo realizzato in quel modo, e ovviamente mi sento anche molto fortunato. Sono fortunato di averlo diretto come primo film. Anche se è stata un'esperienza dura e impegnativa, e abbiamo girato tutto in qualcosa come 65 giorni."

Nonostante si trattasse della sua prima prova dietro la macchina da presa, la Casa di Topolino decise di lasciare carta bianca a Kosinski: "Guardando indietro ho solo bei ricordi di quell'esperienza, e il supporto dello studio è stato piuttosto sorprendete per un regista esordiente. Potevo fare davvero quello che volevo sul set, cosa che non do mai per scontata. Hanno fatto un salto nel buio, ed è stato fantastico. Ho davvero solo bei ricordi per l'intero processo."



Proprio nei giorni scorsi, il regista ha aperto ad un possibile sequel di Tron Legacy. Nel frattempo vi ricordiamo anche che di recente Kosinski ha diretto Top Gun: Maverick, atteso sequel con Tom Cruise la cui uscita nelle sale è stata rimandata al prossimo dicembre.