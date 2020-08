Tron, Garth Davis dirigerà il film con protagonista Jared Leto

Il film di Tron con protagonista Jared Leto ha finalmente trovato il suo regista. E mentre non sappiamo ancora se si tratta di un reboot o di un sequel, una cosa è ormai certa: avrà la firma di Garth Davis.

Il fandom può rallegrarsi: nonostante l'accantonamento della serie tv di Tron in sviluppo per Disney+, e l'incertezza sul futuro del franchise, sembra proprio che Disney abbia deciso che il momento per un nuovo film di Tron sia finalmente arrivato.

Da anni si parla ormai di una pellicola con il frontman dei 30 Seconds To Mars e attore Premio Oscar Jared Leto (in doppia veste di attore e produttore), ma finora i dettagli al riguardo erano decisamente nebulosi, come anche il destino del film stesso.

Adesso però pare che si stia premendo sull'acceleratore, poiché è notizia dell'ultim'ora l'ingaggio del regista che dirigerà il lungometraggio, Garth Davis.

Il filmmaker australiano, già al timone della pellicola candidata a 6 premi Oscar, Lion, e del film con Joaquin Phoenix e Rooney Mara, Maria Maddalena, sarà alla sua prima prova di regia di uno sci-fi, ma stando a quanto riportato anche da Deadline, questo sembrerebbe essere un incarico che ha fortemente voluto.

E voi, cosa ne pensate? Vedete bene Davis al timone di un film di Tron? Fateci sapere nei commenti.