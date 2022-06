Tron: Ascension, il sequel di Joseph Kosinski cancellato 'per colpa di Marvel e Star Wars'

Mentre Top Gun Maverick continua a dominare i cinema, il regista Joseph Kosinski ha svelato nuovi retroscena su Tron Ascension, sequel ufficiale di quel 'Tron Legacy' che gli aveva dato la fama nel 2010.

Il sequel del cult degli anni '80 Tron, infatti, con Ascension avrebbe dovuto a sua volta avere un sequel, diretto nuovamente da Kosinski, ma in una nuova intervista con Vulture il regista ha rivelato che la Disney decise di non portare avanti il ​​progetto. Kosinski ha detto: "Ci sono andato così vicino. Ci ho provato con tutto me stesso. Ma nel 2015 era una Disney diversa. Quando ho realizzato Tron: Legacy, non possedevano ancora la Marvel, e neanche Star Wars. Tron fu il grande spettacolo per il fantasy e per la fantascienza. Ma una volta che hai tutte queste altre proprietà sulla scrivania, ha senso investire i tuoi soldi in quelle cose e dimenticarsi Tron. Va bene così, non mi sto lamentando".

Infatti, Joseph Kosinski ha aggiunto di non avere rimpianti per com'è andata la sua carriera dopo Tron Legacy: "Se avessi fatto Tron: Ascension, probabilmente non avrei fatto Only the Brave e non avrei fatto gli altri film che ho fatto."

Ricordiamo che la saga di Tron tornerà con Tron Ares, terzo capitolo che avrà come protagonista il premio Oscar Jared Leto. Il film non ha ancora una data d'uscita, quindi rimanete sintonizzati.