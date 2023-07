Tron: Ares, la star di Yellowjackets si unisce al cast del terzo film della saga

Dopo l'annuncio di Evan Peters nel cast di Tron: Ares, un'altra giovane stella è pronta a unirsi al film sequel con Jared Leto: Sarah Desjardins, dal mondo dark di Yellowjackets, approderà nell'universo virtuale di Tron.

Il terzo film di Tron è stato confermato nel gennaio 2023 a seguito dell'annuncio di Jared Leto nel cast. Dopo anni di lavoro intenso, sembrerebbe che la nuova pellicola diretta Joachim Rønning stia iniziando a prendere forma: malgrado non sia stata ancora divulgata una data per le riprese, il cast di Tron: Ares sembrerebbe quasi al completo con l'ultima aggiunta di Cameron Monaghan al terzo film di Tron.

Una notizia ben lieta per i fan è il coinvolgimento di Steven Lisberger, regista di Tron e creatore del franchise, nella produzione di Tron: Ares. Lisberger ha rassicurato il pubblico che il team è già al lavoro, ma il regista e sceneggiatore si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa circa la lunghissima gestazione di Tron 3:"Mi sono avvicinato nel 2015 al terzo film e la Disney ha staccato la spina - ha detto Lisberger a The Hollywood Reporter - quando ho realizzato TRON: Legacy, Disney non possedeva nè Marvel nè Star Wars. Eravamo il gioco per il fantasy e la fantascienza. E una volta che hai queste altre cose sotto il tuo ombrello, ha senso che tu metta i soldi in quel franchise".

Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su Tron: Ares.