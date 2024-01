Tron: Ares, anche Gillian Anderson nel cast del film con Jared Leto!

La produzione di Tron: Ares è ripartita ufficialmente, e si è appena unita al cast del film anche l’attrice Gillian Anderson.

L’attrice vincitrice di due premi Emmy, di cui l’ultimo per la sua interpretazione in The Crown nei panni di Margareth Tatcher, si unisce a un cast composto da Jared Leto nei panni di Ares, Jodie Turner-Smith e Greta Lee. Assieme a loro ci sarà anche Sarah Desjardins, star di Yellowjacket. Alla regia del film ci sarà Joachim Rønning (Kon-Tiki). La Disney ha confermato che il film vedrà Leto nei panni di Ares, un personaggio immaginario che passa dal mondo dei videogiochi al pianeta Terra.

Il primo capitolo della saga “segue il percorso di Kevin Flynn, un programmatore informatico che subisce una "digitalizzazione" e diventa parte integrante di un videogioco che si chiama proprio "Tron". All'interno di quest'ambiente digitale, i programmi rispecchiano le caratteristiche umane e aderiscono a regole specifiche legate alle restrizioni e ai limiti dell'hardware e del software del computer.” Il terzo film di Tron arriva a distanza di quasi 14 anni dall’ultimo capitolo uscito nelle sale cinematografiche, Tron: Legacy. Il produttore della nuova pellicola, Justin Springer, aveva dichiarato alcuni mesi fa: “penso che le idee che abbiamo ora su Tron e dove immagineresti che queste idee evolvano siano più rilevanti di quanto non lo siano mai state. Sembra che sia il momento giusto. Ma dobbiamo farlo bene.”

Ma quando inizieranno le riprese di Tron: Ares?