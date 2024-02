Tron: Ares esce nel 2025! L'annuncio di Jared Leto con la nuova foto

È successo: abbiamo dovuto aspettare un po' ma l'attesa è stata ben ripagata perché Jared Leto ha condiviso le prime immagini ufficiali di Tron: Ares e la data di uscita del terzo capitolo della saga!

A distanza di quindici anni dall'uscita del secondo film, Tron 3 arriverà in sala nel 2025: le riprese di Tron Ares sono ripartite a dicembre dopo lo stop obbligato dovuto agli scioperi di Hollywood ma la finestra d'uscita è più incoraggiante del previsto.

Il first look, inoltre, stuzzica non poche curiosità: nel teaser e nelle immagini pubblicate da Jared Leto su Instagram compare un personaggio vestito con un'armatura nera sulla quale spicca un disco dati a forma di triangolo rosso che possiamo ipotizzare sia proprio Ares, il programma altamente qualificato che viene inviato nel mondo reale. Lo sfondo rosso e il disco alludono a qualcosa di più? Sarà il colore rosso il primo campanello d'allarme? Il design dell'armatura ci riporta indietro nel tempo ma Tron: Ares ha promesso di inaugurare una nuovo inizio per il franchise.

Jared Leto verrà affiancato in "Tron: Ares" anche da Gillian Anderson, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Greta Lee, e Evan Peters: la pellicola, diretta da Joachim Rønning, racconterà il primo incontro tra gli esseri IA e l'umanità.