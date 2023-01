Tron Ares: Disney dà il via libera al terzo film con Jared Leto, riprese in estate!

Era da parecchi mesi che non si parlava più del terzo capitolo del franchise cinematografico di Tron, ma sembra che adesso si siano fatti dei passi avanti significativi alla Disney. Stando a quanto riportato da The Dish, la casa di Topolino avrebbe dato il via libera al progetto, con le riprese programmate per un inizio già entro quest'anno.

Il portale The Dish (via Deadline) ha appreso, infatti, che la Disney è in trattative iniziali per affidare a Joachim Rønning la regia di Tron: Ares con protagonista Jared Leto. Il film è in fase di preparazione, con la data di inizio riprese fissata per il prossimo agosto a Vancouver.

Gli accordi non sarebbero ancora finalizzati, ma questa sarebbe la quarta collaborazione tra la Disney e il regista norvegese che ha diretto per il colosso cinematografico nel corso della sua carriera Maleficent: Signora del male e Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar. Il regista ha realizzato per lo studio anche il film Young Woman and the Sea, interpretato da Daisy Ridley, che racconta l'audace viaggio di Gertrude Ederle, un'adolescente di New York che divenne la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica. La sceneggiatura è di Jeff Nathanson e la produzione è di Jerry Bruckheimer.

Il franchise è stato inaugurato dal film del 1982 interpretato da Jeff Bridges e ambientato all'interno del programma informatico chiamato The Grid, dove un hacker informatico viene rapito e costretto a partecipare a giochi in stile gladiatori nell'antica Roma.

Il primo film non fu un successo ma divenne con gli anni un vero e proprio cult e i suoi effetti speciali furono considerati all'epoca rivoluzionari. Il seguito che si è creato intorno al film negli anni successivi, grazie alla programmazione via cavo, ha contribuito ad accrescerne la popolarità, al punto che la Disney ha deciso di procedere con un sequel, Tron: Legacy, uscito nel 2010, con Bridges di ritorno nel suo ruolo e Garret Hedlund e Olivia Wilde come new entry del franchise. Il film ha incassato 400 milioni di dollari a livello globale e da allora la Disney sta cercando di capire in che modo continuare la saga.

Solo nel 2020 è arrivata la notizia di un possibile Tron 3 con Jared Leto protagonista, ma ancora non sappiamo se il vecchio cast verrà richiamato. All'epoca del secondo film, il sequel di Joseph Kosinski venne scartato dalla Disney per "colpa" di Marvel e Star Wars.