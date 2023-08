Tron: Ares cede agli scioperi e slitta a data da definirsi! 'Estremamente frustrante'

Saranno in pochi a salvarsi dalla furia degli scioperi che continuano a imperversare per Hollywood e dintorni: ad avere la data d'uscita assicurata sono soltanto quei film e quelle serie i cui lavori erano già terminati da tempo, mentre i work in progress come Tron: Ares sono destinati a cedere e accettare rinvii e slittamenti.

Il film al quale parteciperà anche una star di Yellowjackets è infatti slittato a data da definirsi secondo l'annuncio dato sui social dal regista Joachim Ronning: "Molti dei miei migliori amici sono sceneggiatori. Tutto parte dalla storia, tutto comincia con loro. Tutto ciò deve andare avanti, e questo significa che l'utilizzo delle Intelligenze Artificiali dev'essere regolamentato" sono state le sue parole.

Il post di Ronning prosegue: "Oggi avremmo dovuto effettuare le prime riprese di Tron: Ares (un film che parla dell'Intelligenza Artificiale e di ciò che vuol dire e ciò che toglie agli uomini). Invece ci troviamo a star fermi con più di 150 persone licenziate. È una situazione dalla durata indefinita, il che rende tutto ancora più difficile per tutti noi".

"Perché all'improvviso possiamo prenderci tutto il tempo del mondo quando solitamente ogni giorno è oro? Queste strategie sono estremamente frustranti. È tempo di utilizzare la diplomazia per permetterci di tornare a lavoro, ma a condizioni che siano giuste per chiunque" conclude il regista. Scioperi a parte, comunque, vi ricordiamo che anche Cameron Monaghan prenderà parte a Tron: Ares.