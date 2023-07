Tron: Ares, anche Cameron Monaghan nel cast del film con Jared Leto!

Continua a prender forma questo Tron: Ares, terzo film della saga fantascientifica partita nel lontano 1982: ad aggiungersi al cast del sequel è stavolta un attore che già ha avuto modo di farsi notare sul grande e piccolo schermo, ma che ha raggiunto la vera notorietà principalmente grazie al mondo del gaming.

Stiamo parlando di Cameron Monaghan, che i più conosceranno per il ruolo di Cal Kestis in Star Wars: Fallen Order e Star Wars: Jedi Survivor, i due videogiochi ambientati nell'universo ideato da George Lucas: Monaghan va dunque ad aggiungersi Jodie Turner-Smith e ovviamente al protagonista Jared Leto, ma anche ad Evan Peters e Greta Lee.

Classe 1993, Monaghan si era precedentemente fatto notare per un ruolo da protagonista nella serie Shameless, ma in TV l'abbiamo visto anche in serie come Malcolm, NCIS, Law & Order e Gotham, senza contare film come Amityville - Il Risveglio, Cambia la tua Vita con un Click e Shattered - L'Inganno.

Non abbiamo ancora modo di sapere quale sarà il ruolo che Cameron Monaghan andrà ad interpretare in questo terzo capitolo del franchise, la cui trama è d'altronde tenuta al momento sotto chiave dalla produzione. Cosa ne dite? Vi sembra una buona aggiunta? Diteci la vostra nei commenti! Uno dei produttori, intanto, si è detto ottimista sull'arrivo di questo Tron: Ares.