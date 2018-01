Tron 3, Gerrett Hedlund rivela: "Il flop di Tomorrowland ha causato lo stop ai lavori!"

È dallo scorso novembre che non abbiamo più notizie di Tron 3 , da quanto praticamenteaveva confermato di essere in trattative con il registaper entrare nel terzo capitolo del franchise, ma oggi èa tornare a parlare del film.

Durante un'intervista nel corso del podcast di Happy Sad Cunfused, infatti, l'attore protagonista di Tron: Legacy ha avuto modo di spiegare un'interessante retroscena dietro a quello che Kosinkisi stesso ha definito "un sonno criostatico" del terzo capitolo, la cui produzione è stato repentinamente bloccata nel 2015.



Gerrett Hedlund ha infatti spiegato: "La Disney aveva dato luce verde e al progetto e stavamo anche iniziando i lavori, ma in quel momento lo studio ebbe grossi problemi con Tomorrowland di Brad Bird. I piani alti cominciarono così a domandare agli addetti ai lavori quali ragioni avrebbero portato al successo Tron 3, assolutamente necessarie per ricevere i finanziamenti. Comunque se non fosse andato a monte il progetto, a quest'ora non avrei potuto mai lavorare a Mosaic di Stephen Soderbergh".



Ricordiamo che nel 2010, Tron: Legacy incassò a fine corsa 400 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget stimato di ben 170, esclusi anche in questo caso i costi di marketing. Un successo solo relativo, insomma, che ha poi spinto la Disney ha fermare la produzione del trequel e aspettare un momento più propizio.