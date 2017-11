Tron 3: Garrett Hedlund spiega ciò che sa del terzo film del franchise

parla della possibilità, o meno, di vedere realizzato il terzo film del franchise Disney Tron, Tron 3 . Molti rumors girano da un po' di tempo e l'attore adesso ha detto qualcosa al riguardo.

Il futuro del franchise Tron è un po' un enigma e Garrett Hedlund, star di Tron: Legacy ha detto che tornerebbe volentieri ad interpretare il ruolo. Lo ha rivelato parlando con That Hashtag Show:

"Sono veramente esaltato. So che ci sono state voci e la gente ne parla parecchio. Io francamente non so quale sia la direzione che prenderà il progetto. Credo che però sia abbastanza lontano."

Hedlund ha poi continuato, parlando della chance che ha (quasi) avuto, di interpretare Tron: Ascension, il progetto che era stato preannunciato per il 2015 e del quale l'attore al momento non è particolarmente sicuro:

"Abbiamo quasi avuto la luce verde un paio d'anni fa. Avevano lo script di Ascension e stavano per iniziare a lavorare al film. Ma le cose si sono bloccate allo stage dei finanziamenti, vediamo cosa succederà in futuro."

Secondo gli ultimi report, pare ci sia ancora speranza di vedere il terzo capitolo di Tron, e il film poteva anche avere, sempre secondo le voci, tra i protagonisti, Jared Leto, che ha espresso il suo amore verso il franchise.

Joseph Kosinski, regista di Tron: Legacy, ha dichiarato al riguardo un mese fa:

"Jared e io abbiamo discusso diverse volte di Tron, fin da quando uscì Tron: Legacy nel 2009. L'avevamo quasi inserito in quel film e Jared è un vero fan della serie e abbiamo parlato di diverse idee sul progetto e sul suo eventuale ruolo in Ascension, ma eravamo solo allo stage dello script all'epoca. E poi non siamo andati oltre. Anche ora, siamo sempre a quel punto là."

Voi vorreste veder realizzato Tron 3?