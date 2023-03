Tron 3, il film è in arrivo? Il produttore confessa:'Sembra il momento giusto'

All'inizio dell'anno era stato annunciato che Disney stava lavorando ad un terzo film del franchise Tron, con Jared Leto protagonista e Joachim Rønning dietro la macchina da presa. Da quel momento nessun aggiornamento è stato pubblicamente confermato ma nelle ultime ore le parole del produttore Justin Springer aprono uno spiraglio.

Intervistato da Comicbook, Springer ha raccontato:"Sì, sono produttore di qualunque cosa diventi un film in uscita, e spero che un giorno riusciremo presto a realizzarlo ma siamo ancora in fase di sviluppo. Non c'è molto che posso dire al riguardo solo perché vogliamo che tutto sia in ordine e vogliamo assicurarci di avere un film che sembri soddisfare l'ambizione di ciò che è stato prima. Quindi mi piacerebbe farlo. E penso che le idee che abbiamo ora su Tron e dove immagineresti che queste idee evolvano siano più rilevanti di quanto non lo siano mai state. Sembra che sia il momento giusto. Ma dobbiamo farlo bene, dobbiamo mettere a punto la storia e dobbiamo formare il team. C'è ancora molto lavoro da fare prima di avere molto da dire sul film". A gennaio fu annunciato che le riprese di Tron 3 sono state fissate in estate.



Il franchise di Tron è stato inaugurato nel 1982 con il primo film prodotto da Disney, e creato da Steven Lisberger e Bonnie MacBird. Dal successo della saga sono nati videogiochi e vario merchandising di culto.

Nel 2010 è stato realizzato Tron: Legacy, sequel del film anni '80 mentre l'anno successivo uscì un cortometraggio di una decina di minuti intitolato Tron: The Next Day. Lo scorso anno è stato cancellato Tron: Ascension, che sarebbe stato diretto da Joseph Kosinski.

Da anni si parla del terzo capitolo di Tron e ora i fan possono davvero sperare di vederlo sul grande schermo.