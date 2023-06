Tron 3, Evan Peters entra ufficialmente nel cast del film con Jared Leto

Arriva un'altra importante aggiunta al cast di Tron 3. Evan Peters reciterà nel terzo capitolo della celebre saga cominciata negli anni ottanta. Al momento non si sa con precisione che ruolo interpreterà l'attore ma secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere chiave per il film.

Mentre la Disney ha dato il via libera per Tron 3, è stato annunciato anche il protagonista che sarà Jared Leto. Il primo Tron della saga fu rilasciato nel 1982 e venne presentato come un piccolo miracolo dell'evoluzione degli effetti speciali. Fu un enorme passo avanti riguardo il modo in cui si intendeva il mondo dei VFX e come, fino a quel momento, non si aveva mai veramente sperimentato cercando di utilizzare gli strumenti che si avevano a disposizione.

Tron, infatti, è stato uno dei primi film ad usare attivamente la tecnica della CGI come la intendiamo oggi. Leto interpreterà Ares la manifestazione del programma Tron. Non si sa chi interpreterà Peters, ma ci sono due parti chiave attualmente libere: quella di un soldato nel mondo virtuale e di un giocatore nella sfera umana. A differenza del capitolo precedente della serie, pare che questa volta si punti ad un successo commerciale.

Jared Leto nel frattempo continua ad essere particolarmente ottimista riguardo il successo del film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!