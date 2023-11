Tron 3: Ares, tutto pronto per le riprese: ecco quando inizieranno

Dopo la conclusione degli scioperi di sceneggiatori e attori, il terzo capitolo cinematografico della saga sci-fi Tron è finalmente pronto per entrare in produzione. Il sequel di Tron: Legacy sarà diretto da Joachim Rønning, con Jared Leto nel cast. Nonostante i numerosi ritardi, le riprese inizieranno finalmente a breve.

Secondo quanto riporta Collider, Tron: Ares dovrebbe iniziare la produzione a Vancouver subito 'dopo le vacanze', indicativamente tra fine dicembre ed inizio gennaio. Oltre a Leto il cast comprende nomi del calibro di Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith e Cameron Monaghan.

Si tratta di un marchio molto apprezzato dalla Disney, soprattutto dopo l'introduzione dell'attrazione Tron Lightcycle Run al Walt Disney World ad inizio anno.



Proprio nei primi mesi del 2023 il produttore Justin Springer disse che forse era il momento giusto per Tron: Ares:"Sì, sono il produttore di qualsiasi cosa diventi il film in uscita, e spero che un giorno riusciremo a realizzarlo presto ma siamo ancora in fase di sviluppo. E non c'è molto che posso dire a riguardo, soltanto perché vogliamo avere tutto in ordine e vogliamo essere sicuri di avere un film che soddisfi l'ambizione di ciò che l'ha preceduto".



A metà agosto Tron: Ares cedette agli scioperi e dovette fermare la pre-produzione. Ora il lavoro può riprendere a pieno regime e nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori novità sul progetto.